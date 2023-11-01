В ООН заявили, что удары по лагерю Джабалия можно приравнять к военному преступлению

Телеканал Al Jazeera ранее сообщил, что по меньшей мере 20 палестинцев погибли в результате удара израильской авиации по лагерю беженцев

ЖЕНЕВА, 1 ноября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не исключило, что удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа могут быть приравнены к военному преступлению.

"Учитывая большое количество жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джабалия, у нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям", - говорится в сообщении УВКПЧ в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что по меньшей мере 20 палестинцев погибли в результате удара израильской авиации по лагерю беженцев Джабалия, расположенному на севере сектора Газа.