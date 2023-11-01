Госдеп отверг идею, что двухгосударственное решение на Ближнем Востоке уже не сработает

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, "это в конечном счете единственное решение, позволяющее обеспечить прочный и непреходящий мир"

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Американская администрация категорически не согласна с предположениями о том, что двухгосударственное решение ближневосточного конфликта более не является жизнеспособным вариантом действий в силу политики Израиля и строительства им поселений на оккупированных палестинских территориях. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Его попросили пояснить, с какой целью и американский президент Джо Байден, и госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно упоминали в последние дни двухгосударственное решение, если, согласно некоторым точкам зрения, в этот вариант действий уже не верят ни израильтяне, ни палестинцы. "Цель заключается в том, что, по нашему мнению, это в конечном счете единственное решение, позволяющее обеспечить прочный и непреходящий мир", - ответил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, США продолжают поддерживать этот вариант действий. "И мы подтвердим это в ходе предстоящей поездки [Блинкена в Израиль и Иорданию], когда речь будет идти о конце конфликта и о том, в чем заключаются различные постконфликтные варианты и сценарии", - подчеркнул Миллер. "Один из наших (американской стороны - прим. ТАСС) первых важных принципов заключается в установлении двухгосударственного решения", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Миллер объявил, что Блинкен посетит 3 октября Израиль и Иорданию. Кроме того, как сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, госсекретарь посетит Анкару 5 ноября. Однако Миллер заявил, что пока не может подтвердить такую поездку.