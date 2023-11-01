Глава МИД Палестины выступил за принятие Британией мер для прекращения агрессии Израиля

Рияд аль-Малики подчеркнул "необходимость немедленных действий с целью достижения режима прекращения огня в секторе Газа и обеспечения доставки туда гуманитарной помощи"

РАБАТ, 1 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики провел в Рамалле переговоры с замглавы МИД Великобритании Тариком Ахмадом, во время которых они обсудили обострение обстановки в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его данным, глава МИД призвал Великобританию "принять меры, чтобы остановить жестокую израильскую агрессию против сектора Газа, в результате которой гибнут ни в чем не повинные мирные жители, большинство из которых - это дети и женщины, тысячи человек получают ранения, еще сотни тысяч вынуждены покидать свои дома".

Аль-Малики подчеркнул "необходимость немедленных действий с целью достижения режима прекращения огня в секторе Газа и обеспечения доставки туда гуманитарной помощи".

Министр призвал Ахмада обеспечить необходимую защиту палестинской дипломатической миссии и ее сотрудников в Великобритании, получающих угрозы. Аль-Малики возложил на власти в Лондоне полную ответственность за любые инциденты, которые могут произойти с послом и сотрудниками миссии из-за отсутствия надлежащей защиты.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа.