В ООН заявили, что вопрос о посланнике организации по Кипру пока не решен

Замгенсека по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа отметил, что консультации продолжаются

НИКОСИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает консультации с заинтересованными сторонами по вопросу назначения своего посланника по Кипру, вопрос пока не решен. Об этом заявил в среду журналистам заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа после своей встречи с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом.

"Генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] продолжает очень активно консультироваться с обеими сторонами [представителями греческой и турецкой общин], и это то, чем мы [сейчас] занимаемся", - отметил замгенсека ООН.

Лакруа отказался комментировать сообщения СМИ, в которых назывались имена потенциальных претендентов на этот пост. За назначение посланника ООН активно выступает администрация Христодулидиса, считающая, что его главная задача - выяснить, возможно ли возобновить прерванные в 2017 году переговоры между греками-киприотами и турками-киприотами по проблеме разделенного острова. Руководство турок-киприотов в принципе не против назначения посланника, но считает, что этот человек должен подчиняться лично генсеку ООН и не должен быть обременен никакими решениями Совета Безопасности.

В этот же день Лакруа встретился с лидером турок-киприотов Эрсином Татаром. По его словам, на встрече обсуждалось взаимодействие турецкой стороны с находящимися на острове миротворцами, реализация договоренностей по Пиле, а также ситуация на Ближнем Востоке.

В четверг замгенсека посетит расположение Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) и буферную зону в районе Пилы, где в августе 2023 года произошел инцидент, серьезно омрачивший перспективы возобновления прямого диалога между греческой и турецкой общинами. Миротворцы ВСООНК сообщили, что инцидент в Пиле произошел в тот момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированное строительство дороги в этом районе. 17 августа турки-киприоты подогнали туда строительную технику. Когда на следующий день они начали выравнивать землю, в ситуацию вмешались миротворцы, между ними возникла стычка, несколько военнослужащих сил ООН получили травмы. ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне. Администрация Христодулидиса осудила действия турок-киприотов и потребовала прекратить незаконное, по ее мнению, строительство дороги.

В итоге при посредничестве миротворцев сторонам удалось достичь компромиссного решения, которое, с одной стороны, позволяет туркам-киприотам достроить дорогу в рамках реализуемого ими гуманитарного проекта, а с другой, дает грекам-киприотам гарантии того, что статус буферной зоны не изменится. Лакруа намерен удостовериться, что условия достигнутой договоренности выполняются сторонами.