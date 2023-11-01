Крупнейшая партия Швейцарии выступила против специального статуса для беженцев с Украины

Швейцарская народная партия отметила, что большинство украинцев остаются в стране, большей частью за счет швейцарских налогоплательщиков

ЖЕНЕВА, 1 ноября. /ТАСС/. Швейцарская народная партия (ШНП), победившая на состоявшихся 22 октября парламентских выборах, заявила о несогласии с решением Федерального совета (правительства) о продлении до марта 2025 года для беженцев с Украины специального статуса S, дающего право на работу. Партия призвала "существенно сократить" социальную помощь, предоставляемую обладателям этого статуса, чтобы содействовать их возвращению на родину или интеграции на рынке труда.

"В марте 2025 году украинцы будут находиться в Швейцарии уже три года и вряд ли захотят ее покинуть", - отметила ШНП, выступающая за ограничение иммиграции, строгое соблюдение Швейцарией нейтралитета и сохранение запрета на реэкспорт оружия на Украину. В заявлении говорится, что партия высказывается "решительно против" принятого правительством 1 ноября решения о продлении статуса S для беженцев с Украины до марта 2025 года.

Правоконсервативная ШНП считает, что ее партнеры по коалиционному правительству, представляющие "центристско-левое большинство", "не выполняют своего обещания" о том, что статус S "будет ориентирован на возвращение" беженцев на родину. На деле же "большинство украинцев остаются в Швейцарии, большей частью за счет швейцарских налогоплательщиков". Тот факт, что лишь 20% украинских беженцев в настоящее время работают, ШНП считает свидетельством "отсутствия стимула к профессиональной интеграции и изучению языка". По ее мнению, предоставление статуса S должно "поэтапно отменяться", а социальную помощь беженцам следует "существенно сократить, чтобы способствовать их возвращению на родину или интеграции на рынке труда". Партия напомнила, что Украина в 14 раз больше Швейцарии, и что "обширные регионы" этой страны не затронуты боевыми действиями.

Правительство Швейцарии 1 ноября продлило действие статуса S для беженцев с Украины до 4 марта 2025 года, мотивировав этот шаг тем, что "долговременной стабилизации ситуации на Украине не предвидится". По данным правительства, на конец октября этот статус, дающий право на работу и обучение детей в школе, имели более 66 тыс. украинских граждан.

ШНП получила на парламентских выборах 22 октября 2023 года 62 места из 200 в Национальном совете - большой палате парламента. Это на 9 мест больше, чем по итогам выборов 2019 года. Она укрепила свои позиции в качестве крупнейшей партии в парламенте. Ожидается, что по итогам выборов ШНП и три другие крупные партии Швейцарии вновь сформируют коалиционное правительство, в котором все важные вопросы внутренней и внешней политики, включая актуальную для страны тему иммиграции, решаются коллегиально.