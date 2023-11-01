Депутат парламента Молдавии обжаловала в прокуратуре запрет агитации на русском языке

Общественный телеканал "Молдова-1" запретил Диане Караман на дебатах с конкурентами представить свою программу на русском языке

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Кандидат в мэры Кишинева от оппозиционной Партии коммунистов Молдавии Диана Караман подала жалобу в прокуратуру на общественный телеканал "Молдова-1", который запретил ей на дебатах с конкурентами представить свою программу на русском языке.

"После инцидента с "Молдова-1" я обратилась в Генеральную прокуратуру, Совет по равенству и Совет по аудиовизуальным средствам. Я очень надеюсь, что они обратят внимание на то, что администрация "Молдова-1" нарушила уголовный кодекс, и мы увидим, как он применяется на практике", - заявила Караман на брифинге.

Действия телеканала осудили в понедельник многие политики, журналисты и общественные деятели. Они отметили, что телеканал нарушил конституцию, а также кодекс об аудиовизуальных услугах.

Языковой вопрос в Молдавии имеет болезненный характер. В 1989 году на волне перестройки в СССР население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить вместе с молдавским языком в качестве второго государственного и русский, на котором разговаривало почти 90% населения страны и который являлся основным для каждого третьего жителя. Однако депутаты парламента не поддержали это требование, русский был объявлен языком межнационального общения вместе с государственным молдавским. Тогда эти споры вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны.

Споры вокруг языка разгорелись после прихода к власти Партии действия и солидарности, немалая часть которой считает, что Молдавия должна объединиться с Румынией. По их инициативе парламент одобрил переименование государственного языка в румынский в конституции. Решением Конституционного суда русский был лишен статуса языка межнационального общения.