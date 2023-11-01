Папа Римский высказался за принцип "двух государств для двух народов" на Ближнем Востоке

Понтифик отметил, что существует риск глобальной эскалации

РИМ, 1 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, комментируя палестино-израильский конфликт, высказался за принцип "двух государств для двух народов".

"Каждая война - это поражение. Ничто не решается войной. Все достигается путем мира, путем диалога <...>. В войне одна пощечина провоцирует другую, - сказал он в интервью каналу TG1. - Мудрое решение: два народа - два государства, и Иерусалим с особым статусом".

"Мир находится в состоянии войны, но за этим стоит оружейная промышленность", - продолжил понтифик. Он также указал на существующий антисемитизм. По мнению Франциска, существует риск глобальной эскалации. "Это стало бы концом многих вещей и многих жизней. Я думаю, что человеческая мудрость должна остановить эти вещи", - добавил он.

Папа Римский ранее призывал к обеспечению мира на Ближнем Востоке, к освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, и открытию доступа для гуманитарной помощи в сектор Газа.