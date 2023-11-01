Министр обороны Израиля заявил, что боевики в Газе могут либо сдаться, либо умереть

Йоав Галант отметил, что страна твердо намерена победить

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Участники вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа могут либо сдаться без предварительных условий, либо умереть. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Мы твердо намерены победить. У врага есть только два варианта: или умереть, или сдаться. Третьего варианта нет", - сказал он на пресс-конференции.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.