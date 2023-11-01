Экс-премьер Молдавии заявил, что западные послы соучаствуют в злоупотреблениях властей

Владимир Филат считает, что молчание делает их соучастниками злоупотреблений правительства

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат обвинил послов США и ЕС в соучастии в злоупотреблениях президента республики Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности. Такое заявление он сделал, комментируя отсутствие реакции со стороны дипломатов на новую волну репрессий властей против СМИ, которые предоставляли площадку оппозиции.

"Если до сих пор я пытался объяснить молчание и неучастие наших "партнеров по развитию", то сейчас я думаю, что это зашло слишком далеко. Молчание послов делает их соучастниками злоупотреблений правительства", - заявил Филат в эфире телеканала N-4. Бывший премьер подчеркнул, что это молчание непременно отразится как на репутации дипломатов, так и на популярности курса Молдавии на интеграцию в ЕС.

Филат возглавляет Либерально-демократическую партию, которая с 2009 по 2016 год была ядром правящей проевропейской коалиции. Он занимал пост премьера в 2009-2013 годах.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с экономическим кризисом, падением уровня жизни и стремительным ростом цен, подвергает критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, увеличение военных расходов.

В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В стране были арестованы десятки активистов разных партий. Приостановлены лицензии 12 молдавских телеканалов, запрещено вещание российских, заблокирован доступ более чем к 50 информационным порталам. Как объяснил это решение глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяца, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности рядом с Украиной, НАТО и ЕС.