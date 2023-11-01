США могут запретить Израилю применять выделенную помощь для ударов фосфорными снарядами

Такую поправку предлагают внести к законопроекту о выделении помощи еврейскому государству

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес (демократ от штата Нью-Йорк) предложила запретить Израилю использовать поставленную Вашингтоном помощь для ударов боеприпасами с белым фосфором по гражданским лицам. Об этом сообщила пресс-служба законодателя.

"Сегодня член Палаты представителей Александра Окасио-Кортес представила поправку, запрещающую Израилю использовать переданную Соединенными Штатами военную помощь для транспортировки белого фосфора и его неизбирательного применения в гражданских районах", - указано в сообщении. Отмечается, что поправка будет предложена к законопроекту о выделении помощи Израилю, который, как ожидается, Палата представителей рассмотрит 2 ноября.

"Использование белого фосфора вблизи жилых гражданских районов является военным преступлением. Действие белого фосфора неизбирательно. Он прожигает человеческую кожу до костей, и даже минимальные ожоги могут привести к нарушению дыхания и работы внутренних органов", - приводит пресс-служба выдержку из заявления Окасио-Кортес. Законодатель отметила, что США должны руководствоваться собственными законами, которые запрещают оказывать помощь силам, вовлеченным в грубое нарушение прав человека и международного гуманитарного права.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб сообщил, что ливанское правительство направило жалобу в Совет Безопаности ООН с утверждением, что израильские войска обстреливают боеприпасами с белым фосфором пограничные районы. Власти Израиля отрицают использование фосфорных боеприпасов.