Армия Израиля сообщила о новом ударе по вооруженной группе у границы с Ливаном

Армейская пресс-служба заявила, что некоторое время назад "террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты по району Мейс-эль-Джебеля"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удар по вооруженной группе, пытавшейся обстрелять территорию Израиля из Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты по району Мейс-эль-Джебеля в Израиле. Армия обороны Израиля нанесла удар по этой террористической ячейке и еще одной вооруженной террористической ячейке, находившейся в этом районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ответ на обстрел по району населенного пункта Ифтах на границе с Ливаном армия Израиля нанесла удары по пусковым установкам, которые использовались для этого обстрела, добавили в пресс-службе.

"Вдобавок некоторое время назад летательный аппарат Армии обороны Израиля нанес удар по военной инфраструктуре и установке для запуска противотанковых ракет, принадлежащим [шиитской организации] "Хезболлах", - отметили военные.