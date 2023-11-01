Хуситы заявили об очередном ударе беспилотниками по территории Израиля

Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа утверждает, что БПЛА достигли своих целей

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли очередной удар беспилотниками по Израилю.

"За последние несколько часов Вооруженные силы Йемена запустили большую партию беспилотников по некоторым объектам в глубине сионистского образования (Израиля - прим. ТАСС) на оккупированной территории Палестины", - говорится в заявлении представителя движения, опубликованном в его Telegram-канале.

Как утверждает Сариа, использовавшиеся для атаки БПЛА достигли своих целей. В заявлении также указано, что хуситы продолжат наносить удары по израильской территории до окончания боевых действий в секторе Газа.

Во вторник представитель "Ансар Аллах" заявил о запуске "крупной партии баллистических и крылатых ракет, а также большого количества беспилотников" в сторону Израиля. По его словам, со временем хуситы станут "наносить более качественные удары".

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что "в районе Эйлата на юге Израиля прозвучали сирены, сообщающие о вторжении вражеского летательного аппарата". По данным израильского радио Kan, беспилотник был запущен из Йемена и сбит в небе над Красным морем.

27 октября силы ПВО Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова, которые летели из южной части Красного моря в северном направлении. Незадолго до этого Министерство иностранных дел Израиля заявило, что хуситы нанесли удар по Египту с использованием ракет и беспилотников.