1 ноября, 20:38

В Словакии обжалуют отказ расследовать передачу в дар Украине самолетов МиГ-29

Активист партии "Направление - социальная демократия" Рихард Глук отметил, что с марта правоохранители никого не допросили по иску о передаче самолетов

БРАТИСЛАВА, 1 ноября. /ТАСС/. Активист возглавляемой премьер-министром Словакии Робертом Фицо партии "Направление - социальная демократия" Рихард Глук намерен обжаловать отказ правоохранителей расследовать обстоятельства передачи в дар Украине сверхзвуковых истребителей МиГ-29. Об этом он сообщил на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Направление - социальная демократия" в марте подала в суд на принимавших решение подарить Украине истребители членов правительства либеральных партий, находившегося тогда у власти в Словакии. Социал-демократы, сформировавшие кабмин во главе с Фицо по итогам состоявшихся 30 сентября парламентских выборов, обвинили предшественников в злоупотреблении должностными полномочиями и саботаже.

"Мне было доставлено постановление о том, что иск о противоречащей Конституции Словакии передаче [истребителей] МиГ был отклонен 12 октября 2023 года. У [предыдущего] правительства не было полномочий для передачи истребителей Украине", - заявил Глук.

По его словам, с марта правоохранители никого не допросили по направленному иску. "Я подал жалобу на это постановление [об отклонении иска]. Столь значительные подозрения в совершении чрезвычайно серьезных преступлений против Словакии должна расследовать прокуратура. Мы не можем смотреть, как кто-то хочет замести их под ковер", - отметил Глук.

Словакия в апреле завершила передачу самолетов МиГ-29 Украине. США в качестве компенсации за истребители передадут республике 12 вертолетов AH-1Z Viper. 

Теги:
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