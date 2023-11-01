Британские ВМС получили сообщения об активности БПЛА в районе Ормузского пролива

Капитанов судов попросили сообщать центру координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании о замеченных беспилотниках или подозрительной активности

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил сообщения об активности беспилотников в районе Ормузского пролива. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте центра.

"В UKMTO поступили сообщения об активности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе действия схемы разделения движения [морского транспорта] в Ормузском проливе. Просим капитанов судов сообщать UKMTO о замеченных БПЛА или подозрительной активности", - сказано в сообщении.

Ситуация в Ормузском проливе, который соединяет Оманский и Персидский заливы, привлекает повышенное внимание в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке. По оценкам аналитиков, через Ормузский пролив осуществляется от 20% до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и перевозится 20% всей потребляемой в мире нефти и нефтепродуктов (порядка 20,5 млн баррелей в сутки). Эксперты опасаются, что Иран может существенно осложнить поставки через пролив или сделать их невозможными, если окажется втянут в конфликт с Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземные операции в ней, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября Армия обороны Израиля сообщила о расширении масштабов сухопутной военной операции в Газе.