Оператор АЭС "Фукусима-1" приступит к сбросу в океан третьей партии воды

Ожидается, что в ходе этой фазы будет слито 7,8 тыс. тонн жидкости

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Компания Tokyo Electric Power, оператор японской АЭС "Фукусима-1", приступит к сбросу в океан третьей партии воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции. Процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако вызывает недовольство некоторых стран, в первую очередь Китая.

В ходе третьей фазы, которая продлится до 20 ноября, планируется сбросить порядка 7,8 тыс. тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. До конца текущего финансового года (завершится 31 марта 2024 года) планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн, то есть потребуется еще один этап сброса.

В ходе первой и второй стадий сброса, которые прошли с 24 августа по 11 сентября и с 5 по 23 октября, с АЭС "Фукусима-1" было сброшено более 15 тыс. тонн воды. Превышения установленных параметров зафиксировано не было. 27 октября в МАГАТЭ, чья миссия провела проверку морской воды в районе АЭС "Фукусима-1", заявили, что процесс идет в полном соответствии с планом и без технических сложностей.

История вопроса

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. Территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

На территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.

Критика

Решение Токио спровоцировало недовольство нескольких стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа, когда начался первый этап сброса воды, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.

Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Отмечалось, что ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора.

Токио призывает отменить ограничения на импорт японских морепродуктов, называя их "научно необоснованными".