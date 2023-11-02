1 ноября, 21:16
Палестино-израильский конфликт

Байден заявил, что более тысячи человек смогут покинуть сектор Газа 1 ноября

Президент США Джо Байден. AP Photo/ Andrew Harnik
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Andrew Harnik

Американский лидер отметил, что "это стало возможным благодаря дипломатическому взаимодействию с партнерами" на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере тысяча человек, в том числе граждане США, смогут покинуть сектор Газа 1 ноября. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая с речью в штате Миннесота.

Читайте также
Начало эвакуации и расширение наземных операций в секторе Газа. Конфликт в Палестине

По словам американского лидера, "процесс безопасного выхода раненых палестинцев и иностранных граждан из сектора Газа начался". "Граждане США смогут покинуть [сектор Газа] сегодня в составе первой группы численностью более тысячи [человек]", - указал он, подчеркнув, что "этот процесс продолжится в ближайшие дни". Как отметил Байден, "это стало возможным благодаря дипломатическому взаимодействию [США] с партнерами" на Ближнем Востоке.

Байден подчеркнул, что Вашингтон продолжает прилагать усилия для "значительного наращивания поставок гуманитарной помощи в сектор Газа". При этом он подтвердил наличие у Израиля "права на самозащиту", отметив "необходимость соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения".

Ранее Байден заявил, что американские граждане смогут покинуть сектор Газа в среду и в ближайшие дни, согласно достигнутым договоренностям. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщил, что примерно 500 иностранцев получили разрешение на то, чтобы покинуть территорию сектора Газа. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация