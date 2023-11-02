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Палестино-израильский конфликт

Херш заявил, что Нетаньяху поручил спецслужбам Израиля убить всех лидеров ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху две недели назад поручил спецслужбам Израиля "выследить и убить" всех политических и военных лидеров палестинской радикальной организации ХАМАС на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в своем блоге в Substack журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

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"Один хорошо информированный израильтянин рассказал мне, что две недели назад Нетаньяху поручил внешней разведке и службе общей безопасности Израиля "выследить и убить всех политических и военных лидеров ХАМАС" на Ближнем Востоке", - отметил Херш.

По словам израильского источника, с которым говорил журналист, Израиль "безжалостно преследует семьи, жен, детей, братьев, сестер, родителей политических и военных лидеров ХАМАС". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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