Организация исламского сотрудничества осудила военные преступления Израиля в Газе

РАБАТ, 2 ноября. /ТАСС/. Организация исламского сотрудничества (ОИС) решительно осуждает военные преступления Израиля в секторе Газа, в том числе обстрел лагеря беженцев Джебалия, в результате которого погибли сотни людей. Об этом говорится в обнародованном заявлении организации.

"ОИС решительным образом осуждает устроенную Израилем бойню и военные преступления, в том числе убийство в лагере беженцев Джебалия [в секторе Газа] сотен палестинских мирных жителей", - отмечается в документе.

Организация призвала международное сообщество "немедленно вмешаться, чтобы остановить эту жестокую израильскую агрессию, гарантировать международную защиту палестинского гражданского населения и обеспечить доставку основных грузов и срочной гуманитарной помощи для палестинских граждан".

Как сообщал телеканал Al Hadath со ссылкой на данные палестинского МВД, число погибших и пострадавших в результате серии ударов ВВС Израиля по Джебалии превысило 400, половина из них - дети.