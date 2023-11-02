Авиакомпания Emirates продлила приостановку полетов в Тель-Авив до 30 ноября

В заявлении перевозчика сказано, что безопасность клиентов, экипажа и заинтересованных сторон является "главным приоритетом"

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates на фоне обострения палестино-израильского конфликта продлила приостановку полетов в Тель-Авив до 30 ноября.

"Emirates приостанавливает все полеты в Тель-Авив и обратно до 30 ноября 2023 года. Мы внимательно следим за ситуацией в Израиле и находимся в тесном контакте с соответствующими органами власти. Безопасность наших клиентов, экипажа и заинтересованных сторон является нашим главным приоритетом", - говорится в заявлении перевозчика.

11 октября авиакомпания сократила количество ежедневных рейсов по маршруту Дубай - Тель-Авив с трех до одного. Впоследствии Emirates объявила о решении приостановить полеты в Тель-Авив до 14 ноября.