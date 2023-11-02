Постпред КНР при ООН подарил членам Совбеза древнюю китайскую головоломку

Чжан Цзюнь пояснил, что смысл игрушки применим как к понятию мира, так и к самому Совету Безопасности

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь в связи с переходом председательства в Совете Безопасности всемирной организации к Китаю подарил членам СБ древнюю китайскую игрушку-головоломку, названную в честь китайского ремесленника Лу Баня (507-444 годов до н. э.).

"Сегодня утром на консультациях я сделал небольшой подарок членам Совета Безопасности. Эта небольшая вещица называется "замок Лу Баня", она была изобретена известным ремесленником более 2 тыс. лет назад", - сказал Чжан Цзюнь на пресс-конференции.

Как пояснил постпред КНР, головоломка состоит из шести деревянных брусков, которые в собранном состоянии образуют жесткую конструкцию, однако если из нее вытащить хотя бы один элемент, то игрушка развалится и, чтобы вновь собрать ее, требуются большие усилия. "Я показал эту древнюю игрушку не просто для того, чтобы порадовать коллег по Совету Безопасности, - отметил он. - Я попытался донести до коллег, что это (головоломку - прим. ТАСС) надо отождествлять с понятием мира <...>. Если он будет разрушен, то легко восстановить не удастся".

Чжан Цзюнь пояснил, что смысл головоломки применим и к самому Совбезу. "Каждая деталь по отдельности бесполезна. Нужно, чтобы все детали были скреплены воедино, - отметил он. - Я могу представить, что она состоит не из 6, а из 15 деталей, как 15 членов Совета Безопасности, которым необходимо держаться друг за друга, чтобы СБ мог работать лучше".

Как говорится в описании головоломки, которое предоставили журналистам в китайском постпредстве, "устройство "замка Лу Баня" отражает китайскую философию, которая ценит инклюзивность и гармонию без единообразия", а также "вдохновляет на то, чтобы вместе отвечать на вызовы современного мира".

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: 5 постоянных и 10 непостоянных. Постоянные члены - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок, 5 из них подлежат переизбранию ежегодно. В "десятку" сейчас входят Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор и Япония.