ВВС США уничтожили МБР Minuteman III из-за аномалии во время испытательного запуска

Командование глобального удара Военно-воздушных сил Соединенных Штатов отметило, что для расследования причин инцидента создается аналитическая группа

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Американские военные уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска с базы Ванденберг американских Космических сил в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении Командования глобального удара ВВС США.

Как отмечается в документе, Minuteman III была "безопасным образом уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 (11:06 мск - прим. ТАСС) из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска". В командовании не пояснили, какая именно аномалия была выявлена во время запуска, для установления этого будет проведен "тщательный анализ".

"Для расследования причин [неудачного запуска] создается аналитическая группа", - указывается в заявлении. В ВВС США при этом подчеркнули, что несмотря на аномалию и последующее уничтожение МБР, во время испытательного запуска удалось получить "важные данные".

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил о "запланированном заранее" испытательной запуске Minuteman III с базы Ванденберг. По его словам, этот запуск был призван продемонстрировать "надежность системы стратегического сдерживания", а также послужить "сигналом союзникам о гарантиях" со стороны США.

Это был четвертый испытательный запуск Minuteman III в текущем году. Предыдущие испытания Minuteman III, проведенные в феврале, апреле и сентябре, были удачными.

