Сунак и Харрис обсудили кризис в секторе Газа и помощь Украине

Премьер-министр Великобритании отметил необходимость доставлять больше гуманитарной помощи в анклав и освободить захваченных ХАМАС заложников

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудил с вице-президентом США Камалой Харрис ситуацию в секторе Газа и оказание помощи Украине. Об этом по итогам состоявшейся на Даунинг-стрит встречи сообщила канцелярия главы британского правительства.

"Премьер-министр и вице-президент также говорили о гуманитарном кризисе в секторе Газа. Премьер-министр подчеркнул, что Израиль обладает правом обороняться от террористов, а также отметил необходимость доставлять больше гуманитарной помощи в Газу и освободить захваченных ХАМАС заложников. Собеседники согласились с тем, что США и Великобритания действуют в этой сфере в едином направлении и продолжат сотрудничать со своими партнерами в регионе, чтобы обеспечить стабильность, - говорится в сообщении. - Премьер-министр и вице-президент также подчеркнули важность дальнейшего оказания помощи Украине и тесного сотрудничества в борьбе с российской агрессией".

Во время встречи Сунака и Харрис на правительственной улице Уайтхолл перед въездом на Даунинг-стрит, где находится резиденция премьера, проходила демонстрация в поддержку Палестины с участием сотен человек. На кадрах, распространяющихся в соцсетях, демонстранты громко скандируют лозунги "Перемирие сейчас же" и "Кровь на ваших руках".

Харрис и Сунак 2 ноября примут участие в работе организованного Великобританией международного саммита по безопасному использованию искусственного интеллекта (ИИ). В ходе встречи они обсудили необходимость "глобального сотрудничества в сфере новых возможностей и рисков, связанных с ИИ, включая распространение дезинформации".