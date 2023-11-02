Сунак поблагодарил президента Египта за помощь в эвакуации британцев из Газы

В ходе телефонного разговора стороны обсудили возможность увеличения поставок гумпомощи в анклав, а также усилия, направленные на освобождение удерживаемых ХАМАС заложников и предотвращение эскалации конфликта

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за помощь в эвакуации британских граждан из сектора Газа. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией по итогам телефонного разговора лидеров стран.

"[Риши Сунак] приветствовал открытие контрольно-пропускного пункта "Рафах", позволившее покинуть Газу первой группе британцев, гражданам других стран, а также раненым палестинцам. Премьер-министр поблагодарил президента ас-Сиси за его усилия и заявил, что Соединенное Королевство продолжит тесно сотрудничать с Египтом и Израилем, чтобы гарантировать, что все британские граждане безопасно покинут Газу", - сказано в сообщении.

Стороны также обсудили возможности для увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Сунак проинформировал египетского президента о ходе подготовки к отправке в Египет второго грузового самолета с гуманитарной помощью.

"Премьер-министр и президент Сиси также обсудили дипломатические усилия, направленные на освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, предотвращение эскалации на Ближнем Востоке и достижение долгосрочного мира и благополучия для палестинцев", - добавили на Даунинг-стрит.