Экс-премьер Италии заявил о расхождении позиции Рима по Украине с реальными оценками

Джузеппе Конте отметил, что Джорджа Мелони продолжает посылать оружие Киеву, но понимает, что необходимо найти выход из ситуации путем переговоров

РИМ, 2 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного Движения "5 звезд" Джузеппе Конте указал на расхождения официальной позиции итальянских властей по Украине с реальными оценками. Так он прокомментировал разговор премьера Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

"Премьер-министр Джорджа Мелони думала, что разговаривает с высокопоставленным представителем африканской страны, а вместо этого общалась по телефону с двумя российскими пранкерами, которым объясняла позицию нашей страны по крайне щекотливым для нашей безопасности и авторитета темам - от войны до мигрантов. Провал планетарного масштаба", - написал Конте на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, "Мелони открыла правду, которую она никогда не говорила итальянцам". "Она продолжает посылать оружие на Украину и способствовать военной эскалации, но показывает, что понимает, что необходимо найти выход из ситуации путем переговоров, который защитит интересы обеих сторон. Но прежде всего она признает, что пока не нашла в себе мужества представить за столом переговоров иную итальянскую позицию, которая, наконец, предложит решение на основе переговоров", - отметил экс-премьер. Конте, выступающий против отправки оружия, неоднократно призывал к началу мирных переговоров по Украине.

Другая итальянская оппозиционная партия - Демократическая - отметила "полную некомпетентность" дипломатической службы Мелони.

Разговор ранее был размещен в Telegram-канале пранкеров. Среди прочего Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. По ее словам, все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение. Среди других тем затрагивалась проблема миграции, которая захлестнула Италию.