Миссия РФ при ООН получает десятки просьб о помощи в борьбе с насилием на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Москва слышит обращения и старается сделать все возможное, чтобы международное сообщество смогло принять меры для урегулирования этого кризиса

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. В российскую миссию при ООН ежедневно поступают десятки обращений как от израильтян, так и от палестинцев с просьбой помочь остановить насилие на Ближнем Востоке. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"В нашу миссию каждый день поступают десятки обращений как от граждан Израиля, так и от палестинцев, а также от представителей диаспор. Они пишут про своих родных в зоне конфликта, просят нас сделать хоть что-то, чтобы остановить насилие, прежде всего, чтобы состоялось прекращение огня, были освобождены заложники, поступила необходимая гуманитарная помощь. Это тысячи чудовищных личных историй, тысячи жизней", - сказал он на заседании 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите палестинского народа, возобновление которой ранее запросило несколько стран, в том числе Россия.

Дипломат добавил, что Россия слышит обращенные к ней просьбы и старается сделать все возможное, чтобы международное сообщество смогло принять меры для урегулирования этого кризиса.

"В очередной раз акцентируем, что насилие, которому подверглись мирные граждане Израиля с начала октября, не имеет оправданий. Мы категорически не приемлем и осуждаем любые террористические акты. <...> Но, к сожалению, эта трагедия родилась не на пустом месте. Застарелый палестино-израильский конфликт как находился, так и находится в эпицентре всех ближневосточных потрясений. Более семи десятилетий нерешенный палестинский вопрос остается источником региональных и международных разногласий, эксплуатируется в качестве идеологической мотивации террористическими и экстремистскими структурами в различных уголках планеты", - указал Небензя.