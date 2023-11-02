Премьер Британии на "домашнем" саммите обсудит с союзниками проблематику ИИ

Риши Сунак заявил, что нужно обеспечить безопасное и ответственное развитие искусственного интеллекта, "осознавая риски, которые он представляет, на достаточно ранних стадиях процесса"

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак примет в четверг участие в работе первого международного саммита по безопасному использованию искусственного интеллекта (ИИ), на котором проведет сессию с представителями стран - союзников Великобритании. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы правительства в преддверии завершающего второго дня форума, проходящего под Лондоном.

Как отмечается, "небольшая группа одинаково мыслящих высокопоставленных представителей правительств со всего мира" будет включать в себя политиков из США, ЕС, Италии, Франции, Германии, Австралии, а также представителей ООН. Чиновники из Японии, Южной Кореи и Сингапура примут участие в дискуссии по видеосвязи. Посвящена же сессия будет международному сотрудничеству, необходимому для формирования такого глобального ответственного подхода в отношении ИИ, при котором его риски будут под контролем, а преимущества максимально задействованы. На эту тему планируется и выступление самого Сунака, информировали на Даунинг-стрит.

Затем запланирована вторая сессия, посвященная безопасности в сфере ИИ. В ней ожидается участие представителей таких компаний, как OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Microsoft, Meta (признана в РФ экстремистской) и xAI.

"Я считаю, что нет ничего более поворотного в будущем наших детей и внуков, чем технологические достижения, такие как искусственный интеллект. Мы обязаны обеспечить безопасное и ответственное развитие ИИ, осознавая риски, которые он представляет, на достаточно ранних стадиях процесса", - приводятся в заявлении британского премьера его слова. "Я с нетерпением жду возможности продолжить обсуждение этого вопроса с партнерами, чтобы мы все могли обеспечить безопасность нашего населения и гарантировать, что будущие поколения смогут воспользоваться преимуществами ИИ", - добавил Сунак.

О саммите

Первый международный саммит по безопасному ИИ проходит 1-2 ноября на территории усадьбы Блетчли-парк в пригороде Милтон-Кинса, расположенного примерно в 70 км к северо-западу от Лондона. Там в годы Второй мировой войны находилась правительственная школа кодов и шифров (Government Code & Cypher School, GC&CS), где работала команда знаменитого математика Алана Тьюринга, взломавшая код нацистской шифровальной машины Enigma.

Приглашение принять участие в саммите приняли около 100 именитых экспертов и высокопоставленных гостей, включая вице-президента США Камалу Харрис, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, владельца SpaceX, Tesla и социальной сети X (ранее Twitter) Илона Маска, президента компании Microsoft Брэда Смита, главу Google DeepMind Демиса Хассабиса, а также Сэма Альтмана - генерального директора компании Open AI, разработавшей популярный чат-бот ChatGPT.

В первый же день саммите 28 странами была принята декларация Блетчи. В ней представители США, Китая, ЕС, стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии приветствовали международные усилия по изучению рисков от ИИ, призвав к безопасной и ответственной разработке и внедрению технологий ИИ.