1 ноября, 22:58
Палестино-израильский конфликт

ОАЭ примут у себя 1 тыс. детей из сектора Газа для оказания им медицинской помощи

Дубай. AP Photo/ Kamran Jebreili
Дубай
© AP Photo/ Kamran Jebreili

По данным агентства WAM, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил эту инициативу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился принять в стране 1 тыс. палестинских детей из сектора Газа для оказания им медицинской помощи. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

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Предполагается, что дети из палестинского анклава, пострадавшие в ходе боевых действий, получат возможность пройти необходимый курс лечения или реабилитации в государственных медицинских учреждениях в сопровождении своих родственников. Как отмечает агентство, президент ОАЭ обсудил соответствующую инициативу с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич.

Каким образом дети и их сопровождающие смогут покинуть находящийся в блокаде анклав, агентство не уточнило. На сегодняшний день единственную связь с внешним миром для сектора Газа обеспечивает контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом. 1 ноября власти арабской республики объявили об открытии КПП, чтобы пропустить примерно 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев и лиц с двойным гражданством. В свою очередь движение ХАМАС опубликовало список иностранцев, которым разрешено покинуть анклав. В него, в частности, вошли граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии, Японии, а также сотрудники МККК. 

Теги:
ПалестинаОАЭПалестино-израильский конфликтИзраильНахайян, Мухаммед бен Заид, Аль
© Информационное агентство ТАСС
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