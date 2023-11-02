ОАЭ примут у себя 1 тыс. детей из сектора Газа для оказания им медицинской помощи

По данным агентства WAM, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил эту инициативу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился принять в стране 1 тыс. палестинских детей из сектора Газа для оказания им медицинской помощи. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Предполагается, что дети из палестинского анклава, пострадавшие в ходе боевых действий, получат возможность пройти необходимый курс лечения или реабилитации в государственных медицинских учреждениях в сопровождении своих родственников. Как отмечает агентство, президент ОАЭ обсудил соответствующую инициативу с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич.

Каким образом дети и их сопровождающие смогут покинуть находящийся в блокаде анклав, агентство не уточнило. На сегодняшний день единственную связь с внешним миром для сектора Газа обеспечивает контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом. 1 ноября власти арабской республики объявили об открытии КПП, чтобы пропустить примерно 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев и лиц с двойным гражданством. В свою очередь движение ХАМАС опубликовало список иностранцев, которым разрешено покинуть анклав. В него, в частности, вошли граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии, Японии, а также сотрудники МККК.