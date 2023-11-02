Движение ХАМАС заявило, что жертвами ударов по лагерю Джабалия стали не менее 195 человек

Около 120 находятся под завалами, 777 ранены

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что по меньшей мере 195 человек погибли в результате ударов израильской авиации, нанесенных во вторник и среду по лагерю беженцев Джабалия, который расположен на севере сектора Газа.

Как утверждается в заявлении движения, опубликованном на странице правительства палестинского анклава в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), около 120 человек находятся под завалами, 777 человек получили ранения.

31 октября подконтрольный ХАМАС Минздрав сектора Газа сообщил, что Израиль нанес серию авиаударов по лагерю беженцев Джабалия. По сведениям ведомства, жертвами атаки стали как минимум 50 человек. Такие же данные привел директор расположенной рядом индонезийской больницы. Позднее палестинское министерство внутренних дел сообщило, что число погибших и раненых превысило 400, половина из них дети.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию о нанесении удара по Джабалии. Представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что целью атаки был подземный комплекс, в котором скрывался командир одного из боевых подразделений ХАМАС Ибрахим Биари. Как утверждал Конрикус, погибший в результате удара Биари играл важную роль в планировании нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.