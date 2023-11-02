Израиль сожалеет о решении Иордании отозвать своего посла

Министерство иностранных дел Иордании 1 ноября отозвало посла королевства в еврейском государстве

ТАСС, 2 ноября. Пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хайат выразил сожаление в связи с решением МИД Иордании отозвать посла королевства.

"Израиль сожалеет о решении правительства Иордании отозвать ее посла для консультации", - написал Хайат в социальной сети X (ранее Twitter).

1 ноября Министерство иностранных дел Иордании отозвало посла королевства в Израиле. Кроме того, министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади поручил уведомить израильское внешнеполитическое ведомство о том, чтобы оно не возвращало своего посла, который ранее покинул Амман.