Вице-канцлер ФРГ осудил проявление антисемитизма в Германии во всех его формах

Роберт Хабек подчеркнул, что сжигание флагов Израиля и восхваление террора движения ХАМАС является преступлением, которое может привести к суду

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") решительно осудил проявление антисемитизма в Германии в его различных формах и отметил, что сжигание флагов Израиля и восхваление террора радикального палестинского движения ХАМАС является преступлением, которое может привести к суду, а при отсутствии гражданства - к депортации.

"Нельзя терпеть антисемитизм ни в какой форме и ни в каком проявлении. Масштабы исламистских демонстраций в Берлине и других городах Германии неприемлемы и требуют жесткого политического ответа", - заявил Хабек в видеообращении, которое было опубликовано Минэкономики ФРГ на его странице в социальной сети X (ранее Twitter). Ответ, по словам министра, также необходим от мусульманских объединений в Германии. Некоторые явно дистанцировались от действий ХАМАС и антисемитизма. "Но не все из них, а некоторые слишком колеблются, и я думаю, что в целом их слишком мало", - констатировал он.

Мусульмане, живущие в Германии, имеют право на защиту от насилия правых экстремистов. "И им приходится делать то же самое сейчас, когда на евреев нападают", - сказал Хабек. Они должны четко дистанцироваться от антисемитизма, чтобы не подорвать собственные притязания на толерантность, считает вице-канцлер. "В Германии нет места религиозной нетерпимости. Сжигание израильских флагов является уголовным преступлением, как и восхваление действий ХАМАС", - указал он. "Любому, кто немец, придется ответить за это в суде, любой, кто не немец, также будет рисковать своим статусом проживания. Любой, у кого еще нет вида на жительство, может быть депортирован", - резюмировал Хабек.

В то же время он выразил обеспокоенность из-за антисемитизма среди некоторых левых политических сил, а также среди молодых активистов. "Антиколониализм не должен вести к антисемитизму. Смерть и страдания, постигающие людей в секторе Газа, ужасны. Однако это не может узаконить систематическое насилие против евреев", - заключил министр.

Обстановка в Германии

Ранее Федеральная ассоциация исследовательских и информационных центров антисемитизма зафиксировала резкий рост антисемитских инцидентов с 7 октября. По ее данным, по всей стране зарегистрировано 202 инцидента - на 240% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из-за различий в методах подсчета и категориях цифры несопоставимы с показателями полиции.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства ФРГ объявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.