Блинкен посетит Израиль, Иорданию, Японию, Республику Корея и Индию

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен 2-10 ноября посетит Израиль, Иорданию, Японию, Республику Корея и Индию. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, в Тель-Авиве Блинкен намерен заявить о поддержке со стороны США права Израиля на самозащиту от терроризма, а также обсудить усилия Вашингтона по обеспечению безопасности американских граждан, освобождению заложников и наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. В Иордании госсекретарь США планирует обсудить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, а также перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

В Токио Блинкен примет участие во встрече глав МИД стран Группы семи (G7), а также проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром иностранных дел страны Ёко Камикавой. В Сеуле госсекретарь США встретится с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем и главой МИД Пак Чином. После этого Блинкен отправится в Нью-Дели, где вместе с министром обороны США Ллойдом Остином они обсудят ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе с индийскими коллегами в формате "2+2".

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке Блинкен ранее посетил Израиль, Саудовскую Аравию, Иорданию, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Египет. Кроме того, 18 октября с однодневным экстренным визитом Израиль посетил президент США Джо Байден.