Глава МИД Малайзии заявил о необходимости принять меры в ответ на демарши США

Замбри Абдул Кадир подчеркнул, что страна трижды столкнулась с демаршами со стороны Соединенных Штатов

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Малайзии следует серьезно отнестись к демаршам со стороны США из-за позиции государства по ситуации на Ближнем Востоке и принять необходимые меры. Об этом заявил министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир.

"Мы понимаем, что происходящее - это очень большой кризис, в который вовлечена крупная держава. Мы не можем относиться к этому легкомысленно. Это не первый раз", - приводит его слова газета The Star. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что до сих пор Малайзия трижды столкнулась с демаршами со стороны США. Он подчеркнул необходимость принятия ответных мер.

Ранее премьер-министр страны Анвар Ибрагим заявил, что Малайзия рассмотрит вопрос о бойкоте саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско в связи с обострением палестино-израильского конфликта, учитывая при этом позиции своих региональных партнеров. По словам премьера, США оказывали давление на Малайзию из-за ее позиции по конфликту на Ближнем Востоке.