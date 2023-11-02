2 ноября, 00:27

Nikkei: главы МИД G7 могут провести переговоры с коллегами из Центральной Азии

Как ожидается, в ходе онлайн-встречи стороны обсудят конфликты на Украине и в секторе Газа, сообщило издание

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава в рамках предстоящей 7-8 ноября встречи глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в Токио намерена организовать переговоры в онлайн-формате с коллегами из Центральной Азии. Об этом сообщила газета Nikkei.

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По ее данным, стороны рассчитывают обсудить ситуацию вокруг Украины и конфликт в секторе Газа. Кроме того, участники переговоров могут "обменяться мнениями на тему сотрудничества ради формирования свободного и открытого миропорядка, основанного на принципе верховенства права", отмечает Nikkei.

Япония в последнее время уделяет большое внимание развитию отношений со странами Центральной Азии - Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. В начале декабря 2022 года в Токио прошел Центральноазиатский инвестиционный форум (Central Asia Investment Forum 2022) с участием представителей властей и бизнеса государств региона. 

Теги:
ЯпонияПалестино-израильский конфликтВоенная операция на УкраинеКамикава, Ёко
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