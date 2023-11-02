Нижняя палата Конгресса США проголосовала против исключения законодателя Сантоса

По итогам голосования за отставку конгрессмена высказались 179 законодателей, против выступили 213 членов нижней палаты американского законодательного органа

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали против исключения из состава нижней палаты конгрессмена Джорджа Сантоса (республиканец от штата Нью-Йорк), обвиняемого в мошенничестве. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

Для того, чтобы Сантос был исключен из состава Палаты представителей Конгресса, инициативу должны были поддержать две трети законодателей. По итогам голосования за отставку Сантоса высказались 179 законодателей, в том числе 24 однопартийца Сантоса, против этого выступили 213 членов нижней палаты американского законодательного органа.

Последний раз американский законодатель был исключен из Конгресса в 2002 году. Тогда большинство конгрессменов поддержали исключение из состава нижней палаты Джеймса Трафиканта за совершение некоторых правонарушений и неэтичное поведение.

Американские власти в числе прочего обвиняют Сантоса в том, что он использовал собранные на предвыборную кампанию деньги не по назначению - в частности, тратил тысячи долларов на дорогую дизайнерскую одежду. Помимо этого, Сантос, как утверждает прокуратура, в период пандемии получал пособие по безработице несмотря на то, что был трудоустроен. Кроме того, он предоставлял Конгрессу ложную информацию относительно своих доходов. В случае признания виновным конгрессмену грозит до 20 лет тюремного заключения, Сантос ранее отказался признать вину.

10 января демократы в Палате представителей Конгресса США потребовали провести расследование и принять меры в отношении Сантоса. Как заявили члены Демократической партии от Нью-Йорка Ричи Торрес и Дэн Голдман, в предыдущие недели выяснилось, что республиканец распространял заведомо ложную информацию о своей биографии. Его, в частности, уличили в приукрашивании сведений о своем образовании и профессиональной деятельности. Сантос одержал победу на промежуточных выборах в Конгресс США, состоявшихся в ноябре 2022 года. Нью-Йорк относится к числу штатов, где традиционно сильны позиции демократов.