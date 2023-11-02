Армия Израиля заявила об ударе по месту запуска ракеты с территории Ливана

В армейской пресс-службе уточнили, что ранее из республики была запущена ракета класса "земля - воздух" по беспилотнику ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удар по району на территории Ливана, из которого была запущена ракета по беспилотнику Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

"Ранее сегодня ночью из Ливана была запущена ракета класса "земля - воздух" по беспилотнику Армии обороны Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке, выпустившей ракету, а также по стартовой площадке. Беспилотник повреждений не получил", - говорится в заявлении.

В армейской пресс-службе сообщили, что также было зафиксировано несколько запусков из Ливана в направлении района Хар-Дов и горы Хермон на севере Израиля, запущенные снаряды упали на открытой местности. "Артиллерия ЦАХАЛ в ответ нанесла удар по месту, откуда были осуществлены пуски", - говорится в сообщении.