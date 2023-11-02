Kyodo: глава МИД Японии посетит Западный берег реки Иордан

Ёко Камикава планирует встретиться там с палестинским коллегой Риядом аль-Малики, сообщило агентство

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёко Камикава в рамках предстоящей поездки на Ближний Восток посетит Западный берег реки Иордан, где встретится с властями Палестины. Об этом со ссылкой на японские дипломатические источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, 3 ноября министр проведет переговоры со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики.

31 октября Камикава сообщила на пресс-конференции в Токио, что планирует 2-5 ноября посетить Израиль и Иорданию на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее Камикава заявила, что правительство Японии считает важным достичь договоренности о гуманитарной паузе в конфликте вокруг сектора Газа для оказания помощи его жителям. Министр подчеркнула, что Токио решительно осуждает нападение боевиков палестинского движения ХАМАС на израильское население, отметив при этом, что право Израиля на обеспечение своей безопасности должно осуществляться в рамках международных норм. Камикава также сообщила журналистам, что Япония с большой обеспокоенностью следит за развитием событий вокруг решения Армии обороны Израиля расширить масштабы сухопутной операции в секторе Газа.