2 ноября, 03:44

Зеленский назначил главу управления разведки Госпогранслужбы Украины

Пост занял Денис Цяцкун

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Дениса Цяцкуна начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Назначить Цяцкуна Дениса Петровича начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте главы государства. Указ датирован 1 ноября.

По информации агентства РБК-Украина, Цяцкун принимал участие в так называемой антитеррористической операции, начатой Киевом в 2014 году в Донбассе, работал заместителем начальника факультета иностранных языков и гуманитарных дисциплин по работе с персоналом Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого, а по состоянию на 2021 год занимал пост главы управления внутренней и собственной безопасности администрации Госпогранслужбы.

Информация об управлении разведки администрации украинской Госпогранслужбы, а также о том, кто был его руководителем до Цяцкуна, на официальном сайте ведомства не опубликована. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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