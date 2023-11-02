ВМС Южной Кореи и Австралии проводят учения в Японском море

Маневры запланированы до 3 ноября

СЕУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Южная Корея и Австралия проводят военно-морские учения под названием Haedori-Wallaby в Японском море с привлечением кораблей, самолетов и вертолетов. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Маневры начались 31 октября и запланированы до 3 ноября. Они проходят в водах рядом с городом Ульсан. Цель учений - укрепление совместного оперативного потенциала и взаимодействия. Южная Корея направила на учения шесть кораблей, патрульный самолет P-3 и вертолеты. Австралия задействовала фрегат Toowoomba типа "Анзак", вертолет MH-60R Seahawk и патрульный самолет P-8A.

"Обе стороны поставили цель укрепить совместный операционный потенциал и взаимодействие с помощью отработки борьбы с подлодками, мер по обеспечению противовоздушной обороны, перехвата на море, тактических маневров и стрельбы боеприпасами", - заявили в южнокорейских ВМС.

Двусторонние учения проводятся в девятый раз. Маневры носят название Haedori-Wallaby, где Haedori (дельфин) символизирует ВМС Южной Кореи, а Wallaby (валлаби, животное похожее на кенгуру) - Австралию.