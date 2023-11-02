В МИД Австралии сообщили о 23 гражданах страны, покинувших Газу через КПП Рафах

Министр иностранных дел Пенни Вонг рассказала, что еще более 60 граждан страны и членов их семей "пока остаются заблокированными в Газе"

СИДНЕЙ, 2 ноября. /ТАСС/. МИД Австралии сообщил о 23 гражданах страны, покинувших сектор Газа через пограничный переход Рафах. Заявление сделала министр иностранных дел Пенни Вонг.

По ее словам, в минувшие сутки через пограничный переход Рафах сектор Газа покинули 20 граждан Австралии, один - постоянный житель страны и двое членов семей австралийцев. "Мы работали над этим в течение очень долгого времени. Для того чтобы этим австралийцам удалось уехать, международное сообщество проделало большую работу по открытию контрольно-пропускного пункта Рафах", - сказала Вонг.

Также министр сообщила, что еще более 60 граждан Австралии и членов их семей "пока остаются заблокированными в Газе". "Мы продолжим работать над тем, чтобы вывезти как можно больше представителей этого австралийского сообщества, как только [пропускной пункт] снова откроется, что возможно и чего мы очень ждем", - отметила она.

Ранее вице-премьер Австралии Ричард Марлз сообщил, что на палестинских территориях остаются заблокированными более 130 австралийских граждан. Чуть более 50 из них находятся на Западном берегу реки Иордан, а 88 - были в секторе Газа. "Мы пытаемся помочь людям покинуть регион, но ситуация там очень и очень сложная", - указал Марлз.