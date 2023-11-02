Индийские военно-морские силы провели испытания ракеты BrahMos с эсминца

Пресс-служба ВМС Индии сообщила, что ракета достигла всех целей миссии

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноября. /ТАСС/. Индийские военно-морские силы провели успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с эсминца. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Индии.

"Пуск ракеты BrahMos проведен в Бенгальском заливе с эсминца, базирующегося в составе Восточного флота ВМС. Ракета достигла всех целей миссии", - говорится в сообщении.

За последние три недели это уже третье испытание ракеты BrahMos. 18 октября ее вариант воздушного базирования был запущен с самолета Су-30МКИ ВВС Индии и также успешно уничтожил поставленную цель. 11 октября ВВС и сухопутные войска совместно протестировали четыре сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos увеличенной дальности.

Ракету BrahMos производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace Limited. Она разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. В феврале Москва и Нью-Дели отметили 25-летие ракеты. Первоначально дальность ее полета составляла 290 км. Последняя модификация BrahMos имеет увеличенную дальность до 450 км. Ракета развивает скорость в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука, она может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолетов.