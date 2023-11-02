Южная Корея призвала КНДР возобновить связь по межкорейским каналам

Официальный представитель министерства офис межкорейской связи Ку Бён Сам пояснил, что взаимодействие нужно для оповещения и консультаций в случае бедствия на море

СЕУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Республика Корея призывает КНДР возобновить практику регулярных телефонных звонков через офис межкорейской связи. Об этом заявил официальный представитель министерства объединения Ку Бён Сам.

"Как показал случай со спасением северокорейского судна, дрейфовавшего 29 октября у северной разграничительной линии в Японском море, каналы связи нужны для оповещения и консультаций в случае бедствия на море, и их нельзя прерывать", - сказал официальный представитель.

29 октября южнокорейские военные заметили дрейфовавшее у разграничительной линии судно и в ответ на просьбу передали его команде воду и продукты. По словам моряков, они дрейфовали около 10 дней. Позднее судно отбуксировали власти КНДР. Южнокорейская сторона оповестила соседей через Командование ООН и каналы для международного мореходства.

"Этот вопрос связан не только с безопасностью и жизнью наших [сограждан], но и жителей Северной Кореи. Поэтому поддержание работы межкорейских каналов связи можно рассматривать как вопрос гуманитарного характера. Призываем Север как можно скорее восстановить коммуникацию, чтобы можно было принимать скоординированные меры в чрезвычайных ситуациях", - сказал Ку Бён Сам. Он напомнил, что власти КНДР с 7 апреля не отвечают на регулярные звонки по линии межкорейского офиса связи. Обычно стороны созванивались дважды в день - утром и вечером.