В Австралии заявили, что мировое сообщество не смирится с гибелью мирного населения в Газе

Министр иностранных дел Пенни Вонг подчеркнула, что "Израиль обязан соблюдать международное право и правила ведения войны"

СИДНЕЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что международное сообщество не смирится с гибелью мирного населения из-за атак израильских военных в секторе Газа.

"Реальность такова, что международное сообщество не смирится с продолжающейся гибелью мирного населения [в секторе Газа]. Поэтому, когда друзья и партнеры Израиля, в том числе Австралия, призывают его проявлять сдержанность и защищать гражданское население, действительно важно, чтобы Израиль прислушался", - сказала Вонг в эфире радиостанции ABC.

Министр подчеркнула, что правительство и парламент Австралии убеждены в том, что "Израиль имеет право на самооборону после нападения ХАМАС 7 октября, но то, как он воспользовался этим правом, имеет большое значение". "Израиль обязан соблюдать международное право и правила ведения войны. Мирные граждане не должны расплачиваться за ужасы, творимые ХАМАС, и мы продолжим публично настаивать на этом, поддерживая справедливость как для израильтян, так и для палестинцев", - указала она.