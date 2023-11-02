СМИ: боевики ХАМАС использовали 100 женщин и детей как живой щит

По данным портала Ynetnews, солдаты израильской пехотной бригады "Гивати" стали свидетелями "шокирующей ситуации" во время боя за базу элитной 17-й бригады ХАМАС недалеко от Джебалии

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС использовало около 100 женщин и детей в качестве живого щита во время боев с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за свою базу в районе Джебалии. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynetnews.

По его данным, солдаты израильской пехотной бригады "Гивати" стали свидетелями "шокирующей ситуации" во время боя за базу элитной 17-й бригады ХАМАС недалеко от Джебалии в секторе Газа. По словам представителя ЦАХАЛ, около 100 женщин и детей были вытеснены боевиками из укрытий вперед, чтобы действовать как живой щит. "Мы готовы столкнуться с новыми случаями такого циничного и жестокого использования гражданских лиц", - сказал израильский военный.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари также заявил, что ХАМАС использует гражданских в качестве живого щита, и вновь призвал население сектора Газа эвакуироваться из зоны боевых действий "ради собственной безопасности".