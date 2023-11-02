Число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР возросло до 70

Более 529 тыс. человек нашли убежище в 92 центрах агентства в палестинском анклаве

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 70 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли с момента обострения 7 октября конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

"За последние 24 часа были убиты еще три сотрудника БАПОР, в результате чего общее число погибших с 7 октября составило 70", - отмечается в тексте. По его данным, более "529 тыс. человек нашли убежище в 92 центрах БАПОР" в палестинском анклаве. Агентство сообщает, что исчерпало возможности по приему вновь прибывших перемещенных лиц, поэтому многие из них размещаются на улицах вблизи центров БАПОР.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземные операции в ней, наносит удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.