Глава МИД Японии заявила, что у нее "болит сердце" за погибших в лагере беженцев в Газе

Ёко Камикава в ближайшие дни совершит поездку на Ближний Восток

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что у нее "страшно болит сердце" за погибших в результате авиаударов по лагерю беженцев Джабалия, который расположен на севере сектора Газа. Об этом глава ведомства сказала, общаясь с японскими журналистами.

"У меня страшно болит сердце за невинных людей - стариков, женщин и детей, у которых было будущее", - приводит ее слова агентство Kyodo.

Министр иностранных дел Японии в ближайшие дни совершит поездку на Ближний Восток, в рамках которой также намеревается посетить Западный берег реки Иордан и встретиться с властями Палестины. В то же время официально объявлялось только о поездке в Израиль и Иорданию, которая пройдет 2-5 ноября.

Ранее Камикава заявляла, что правительство Японии считает важным достичь договоренности о гуманитарной паузе в конфликте вокруг сектора Газа для оказания помощи его жителям. Министр подчеркивала, что Токио решительно осуждает нападение боевиков палестинского движения ХАМАС на израильское население, отметив при этом, что право Израиля на обеспечение своей безопасности должно осуществляться в рамках международных норм. Камикава также подчеркивала, что Япония с большой обеспокоенностью следит за развитием событий вокруг решения Армии обороны Израиля расширить масштабы сухопутной операции в секторе Газа.

Япония в 2023 году председательствует в Группе семи, саммит был проведен в Хиросиме в мае.

31 октября подконтрольный ХАМАС Минздрав сектора Газа сообщил, что Израиль нанес серию авиаударов по лагерю беженцев Джабалия. По сведениям ведомства, жертвами атаки стали как минимум 50 человек. Такие же данные привел директор расположенной рядом индонезийской больницы. Позднее палестинское министерство внутренних дел сообщило, что число погибших и раненых превысило 400, половина из них дети.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию о нанесении удара по Джабалии. Представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что целью атаки был подземный комплекс, в котором скрывался командир одного из боевых подразделений ХАМАС Ибрахим Биари. Как утверждал Конрикус, погибший в результате удара Биари играл важную роль в планировании нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.