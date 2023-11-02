Макрон в сопровождении Мирзиёева совершил прогулку по ночному Самарканду

Главы государств посетили архитектурный ансамбль Регистан, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а затем направились в историко-этнографический парк "Вечный город"

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший в Узбекистан с официальным визитом, в сопровождении президента страны Шавката Мирзиёева совершил прогулку по ночному Самарканду и осмотрел достопримечательности города. Об этом сообщила пресс-служба Мирзиёева.

"Главы государств посетили архитектурный ансамбль Регистан, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Высокий гость был ознакомлен с историей строительства этой жемчужины восточного зодчества, особенностями уникального декора, знаковых событиях и личностях, связанных с этим местом", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, символично, что визит французского лидера в Узбекистан проходит в Самарканде и начался именно с Регистана, где много свидетельств существующих с давних пор узбекско-французских связей.

Сообщается, что на площади Регистан Мирзиёев и Макрон сделали совместное фото, а затем посетили историко-этнографический парк "Вечный город" в международном туристическом центре "Великий шелковый путь".

"В ходе искренней беседы лидеров отмечалось, что Самарканд по праву славится как одна из древних колыбелей мировой цивилизации, а сегодня становится международным центром саммитов и туризма", - добавили в пресс-службе.