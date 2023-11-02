ЦАХАЛ заявил о продолжении уничтожения террористических целей в секторе Газа

В ходе ночных боев убиты десятки радикалов, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают уничтожать террористические цели на всей территории сектора Газа, в ходе ночных боев на севере анклава были убиты "десятки террористов". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения Армии обороны Израиля продолжают наносить удары по террористам и уничтожать террористические цели по всему сектору Газа. Солдаты ночью вели бои с несколькими террористическими ячейками на севере сектора Газа, в ходе которых были убиты десятки террористов", - говорится в заявлении военных.

"Ночью террористические ячейки на севере сектора Газа вели огонь противотанковыми ракетами, приводили в действие взрывные устройства и бросали гранаты в войска ЦАХАЛа. Солдаты вступили в бой с террористами при поддержке артиллерийского огня и танков, а также направляли удары с вертолета и ракетный удар, осуществленный с военного катера. В ходе боев были убиты десятки террористов", - продолжили в пресс-службе.

В армии добавили, что "за последние несколько дней ЦАХАЛ нанес авиаудары по многочисленным военным объектам ХАМАС, включая цеха по производству оружия, склады, а также пусковые площадки и установки для противотанковых ракет и БПЛА".