2 ноября, 06:32

В Афганистане призвали Пакистан прекратить депортацию афганских беженцев

По данным газеты The News International, в Кабуле попросили "проявить терпимость, чувство добрососедства и исламского братства"

ИСЛАМАБАД, 2 ноября. /ТАСС/. Временное правительство Афганистана, созданное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), призвало Исламабад отказаться от насильственной депортации афганских беженцев.

Читайте также
Мнение
Пакистан высылает афганских мигрантов: мера безопасности или рычаг давления на Кабул?

"Мы хотели бы поблагодарить Пакистан и все страны, которые предоставили афганцам место на своей родине за последние 40 лет. Мы призываем их не принуждать афганцев к депортации без подготовки, - цитирует газета The News International заявление Кабула. - Страны должны проявить терпимость, чувство добрососедства, исламского братства и гуманизма".

Временное правительство отмечает, что жители Афганистана за последние свыше четырех десятилетий столкнулись со многими проблемами из-за войн и иностранных вторжений в страну. "Вынужденные покинуть Афганистан беженцы не создали проблем с безопасностью в других государствах. Мы хотим, чтобы соседние страны оказали афганским беженцам искреннюю помощь", - утверждается в заявлении.

Кабул заверил, что "все беженцы, которые покинули Афганистан по политическим соображениям, могут вернуться, мирно жить в своей стране и получить необходимую помощь правительства".

По сообщениям СМИ, делегация Афганистана во главе с заместителем главы временного правительства Абдулом Саламом Ханафи прибыла на КПП "Торхам" на границе с Пакистаном, чтобы содействовать ускорению возвращения на родину тысяч скопившихся у погранперехода афганских беженцев. 

Теги:
АфганистанПакистан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация