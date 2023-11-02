Economist назвал причиной гибели большого числа детей в Газе политику ХАМАС

После установления контроля над Газой в 2007 году движение стремилось сохранить высокий уровень рождаемости в регионе, пытаясь "утвердить палестинскую идентичность", пишет газета

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Британский еженедельник The Economist выдвинул свою версию гибели большого числа детей в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения Палестины, с 7 по 24 октября в анклаве убиты 2,9 тыс. детей, что составляет 40% от общего числа погибших палестинцев.

Причиной их гибели издание называет политику радикального движения ХАМАС, которое поощряло высокую рождаемость в анклаве. "После установления контроля над Газой в 2007 году оно стремилось сохранить высокий уровень рождаемости в регионе", пытаясь "утвердить палестинскую идентичность", говорится в статье.

"Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, особенно молодую демографию анклава, - утверждает журнал. - Около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет, этот показатель намного выше, чем в других странах с доходом выше среднего, таких как Ирак, Намибия и Таиланд. Основой молодого общества является высокий уровень рождаемости".

Комитет ООН по правам ребенка ранее осудил Израиль за атаки на гражданские объекты в секторе Газа, которые привели с 7 октября к гибели, по его данным, более 3,5 тыс. детей.