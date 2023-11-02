В Польше заявили, что Израиль и ХАМАС затрудняют эвакуацию польских граждан из Газы

Замглавы МИД республики Павел Яблоньский не уточнил, о каком количестве поляков идет речь

ТАСС, 2 ноября. Израильские власти и руководство палестинского радикального движения ХАМАС затрудняют эвакуацию польских граждан из сектора Газа. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью газете Fakt.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы довести дело до эвакуации наших земляков из сектора Газа, к сожалению, все время это срывается", - сказал Яблоньский.

По словам дипломата, "Израиль ссылается на военную ситуацию", а ХАМАС "затрудняет эвакуацию, поскольку хочет сохранить население на территориях, которые контролирует".

При этом замглавы МИД не уточнил, о каком количестве поляков может идти речь.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика заявил, что в секторе Газа в настоящее время находятся около 20 польских граждан. Об этом он сообщил в эфире радиостанции RMF24.

"В секторе Газа находятся около 20 польских граждан", - сказал он. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы поляки были включены в группу иностранцев, которые эвакуируются [из сектора Газа в Египет]", - добавил дипломат. По словам Мулярчика, для проведения эвакуации "в секторе Газа должны быть прекращены военные действия".

27 октября польское внешнеполитическое ведомство проинформировало, что "эвакуация польских граждан из сектора Газа не была проведена исключительно по причинам, находящимся в ведении других государств и субъектов". После нападения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля Польша начала вывоз своих граждан из этого государства военно-транспортными самолетами через Крит. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.